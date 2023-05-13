Ночная атака "шахедами": в небе над Украиной уничтожили 17 ударных дронов из 21 запуска

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"В полночь 13 мая 2023 года враг атаковал Украину с северного и южного направлений ударными БпЛА иранского производства «Shahed-136/131». Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожено 17 барражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп", - сообщили в ВС ВСУ.

"К сожалению, есть попадания вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий", - отмечается в сообщении.

Детали

Кроме того, как указано, ночью уничтожен БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Также за прошедшие сутки, 12 мая, подразделениями противовоздушной обороны уничтожено четыре ударных БПЛА типа «Ланцет». Тактической авиацией Воздушных Сил осуществлены десятки самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.

Напомним

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.