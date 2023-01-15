"Прилеты" были посреди улиц: оккупанты обстреляли Сумскую область, есть раненый

Цитата

“Враг посреди дня начал минометный обстрел села Кондратовка. Прилеты были прямо посреди улиц: два дома мирных гражданских жителей разрушены, еще два - имеют значительные повреждения”, — сообщил Живицкий.

Детали

В результате атаки 62-летнего жителя Хотинской громады ранило осколком российского снаряда. Сейчас за жизнь мужчины борются медики.

“Разбитые дома людей возьмутся чинить уже завтра утром. Сегодня же, коммунальщики и односельчане помогали преодолевать последствия обстрелов”, — добавил Живицкий.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли 63 удара по пограничье Сумщины за прошедшие сутки. В результате обстрелов ранен гражданский.