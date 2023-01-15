“Прильоти” були посеред вулиць: окупанти обстріляли Сумщину, є поранений

Цитата

“Ворог посеред дня почав мінометний обстріл села Кіндратівка. Прильоти були прямо посеред вулиць: два будинки мирних цивільних мешканців зруйновані, ще два - мають значні пошкодження”, — повідомив Живицький.

Деталі

Внаслідок атаки 62-річного жителя Хотінської громади поранило осколком російського снаряду. Зараз за життя чоловіка боряться медики.

“Розбиті людські помешкання візьмуться лагодити вже завтра зранку. Сьогодні ж, комунальники та односільчани допомагали долати наслідки обстрілів”, — додав Живицький.

Доповнення

Російські окупанти завдали 63 удари по прикордонню Сумщини минулої доби. Внаслідок обстрілів поранений цивільний.