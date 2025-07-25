«Прилеты были страшные»: РФ утром нанесла комбинированный удар по Херсону

Российские войска утром нанесли комбинированный удар по Херсону, есть тяжело раненый человек, повреждения в жилом секторе, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

В результате утренней комбинированной атаки россиян на Днепровский район есть тяжело раненый, повреждены авто и многоэтажки. Враг прицельно бил по жилым кварталам. Люди прятались в укрытии, ремонт и комплектация которого были завершены неделю назад. Рассказывают, "прилеты" были страшные - сообщил Шанько.

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