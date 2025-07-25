"Прильоти були страшні": рф вранці завдала комбінованого удару по Херсону

Російські війська вранці завдали комбінований удар по Херсону, є тяжко поранена людина, пошкодження у житловому секторі, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ранкової комбінованої атаки росіян на Дніпровський район є тяжка поранена, пошкоджені авто і багатоповерхівки. Ворог прицільно був по житлових кварталах. Люди ховалися в укритті, ремонт і комплектація якого були завершені тиждень тому. Розповідають, "прильоти" були страшні - повідомив Шанько.

Деталі

У Херсонській ОВА вказали при цьому, що близько 07:30 у Дніпровському районі Херсона через атаку російського БпЛА 60-річна херсонка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та ампутацію руки, і її доставили до лікарні у тяжкому стані.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Через російську агресію 6 людей дістали поранення, повідомив Прокудін.

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