"Прильоти були страшні": рф вранці завдала комбінованого удару по Херсону
Київ • УНН
Внаслідок ранкової комбінованої атаки росіян на Дніпровський район Херсона важко поранено людину. Пошкоджено автомобілі та багатоповерхівки, ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах.
Російські війська вранці завдали комбінований удар по Херсону, є тяжко поранена людина, пошкодження у житловому секторі, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ранкової комбінованої атаки росіян на Дніпровський район є тяжка поранена, пошкоджені авто і багатоповерхівки. Ворог прицільно був по житлових кварталах. Люди ховалися в укритті, ремонт і комплектація якого були завершені тиждень тому. Розповідають, "прильоти" були страшні
Деталі
У Херсонській ОВА вказали при цьому, що близько 07:30 у Дніпровському районі Херсона через атаку російського БпЛА 60-річна херсонка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та ампутацію руки, і її доставили до лікарні у тяжкому стані.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Через російську агресію 6 людей дістали поранення, повідомив Прокудін.
росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждала24.07.25, 12:23 • 2174 перегляди