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"Прильоти були страшні": рф вранці завдала комбінованого удару по Херсону

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Внаслідок ранкової комбінованої атаки росіян на Дніпровський район Херсона важко поранено людину. Пошкоджено автомобілі та багатоповерхівки, ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах.

"Прильоти були страшні": рф вранці завдала комбінованого удару по Херсону

Російські війська вранці завдали комбінований удар по Херсону, є тяжко поранена людина, пошкодження у житловому секторі, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ранкової комбінованої атаки росіян на Дніпровський район є тяжка поранена, пошкоджені авто і багатоповерхівки. Ворог прицільно був по житлових кварталах. Люди ховалися в укритті, ремонт і комплектація якого були завершені тиждень тому. Розповідають, "прильоти" були страшні

- повідомив Шанько.

Деталі

У Херсонській ОВА вказали при цьому, що близько 07:30 у Дніпровському районі Херсона через атаку російського БпЛА 60-річна херсонка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та ампутацію руки, і її доставили до лікарні у тяжкому стані.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Через російську агресію 6 людей дістали поранення, повідомив Прокудін.

росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждала24.07.25, 12:23 • 2174 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсон
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