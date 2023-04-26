Приквел «Бриджертонов» и возвращение Шварценеггера на экраны: ТОП сериалов мая

«Сантехники Белого дома»

Премьера: 1 мая

Сериал повествует о перипетиях политики Белого дома. «Сантехники» – термин, обозначающий сотрудников оперативной службы, которые ищут источники утечки информации – именно они и будут в центре сюжета заботиться о национальной безопасности и разрабатывать спецоперации для администрации президента США.

В главных ролях снимаются Вуди Гаррельсон и Джастин Теру, также в сериал задействована звезда «Игры престолов» Лина Хиди.

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Премьера: 4 мая

Приквел «Бриджертонов» расскажет о тайнах жизни королевы Шарлотты. История начинается с ее юности – в 17 лет Шарлотта переезжает в Лондон, чтобы выйти замуж за короля Георга, с которым до этого ни разу не встречалась.

Главные роли сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист.

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«Бункер»

Премьера: 5 мая

Сериал мая 2023 года «Бункер» расскажет об антиутопическом будущем человечества, в котором жизнь на поверхности Земли опасна. Выжившие люди, вынуждены жить в многоуровневом подземном бункере и придерживаться жестких правил.

В главной роли – Ребекка Фергюсон и Иен Глен.

«Королева Клеопатра»

Премьера: 10 мая

Сериал «Королева Клеопатра» от Netflix стал причиной международного скандала еще до выхода на экраны. Вся причина в том, что роль египетской правительницы исполняет темнокожая актриса. Это вызвало недовольство египтян, ведь согласно историческим данным, Клеопатра имела греческо-македонское происхождение. Дошло и до суда – египетский адвокат подал иск против Netflix за искажение исторических фактов и египетской идентичности.

Сериал, как понятно из названия, рассказывает о последней царице Египта и ее борьбе за власть, любовь и наследие.

«Фубар»

Премьера: 23 мая

Знаменитый Арнольд Шварценеггер вернется на экраны в шпионском комедийном сериале. Шварценеггер исполнит роль собравшегося на пенсию агента ЦРУ, который вынужден сменить планы, когда узнает, что его дочь тоже тайно работает на разведывательное управление при правительстве США.

Легендарный актер назвал роль в сериале «Фубар» одной из самых безумных в своей карьере.

"Платонический"

Премьера: 24 мая

Комедийный сериал с Роуз Бирн и Сетом Рогеном в главных ролях. Они же выступили и продюсерами проекта.

"Платонический" рассказывает об отношениях бывших лучших друзей, которые приближаются к среднему возрасту и возобновляют общение после продолжительного разрыва. Эта дружба становится всепоглощающей и дестабилизирует их жизнь самым неожиданным и веселым образом.