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Приквел «Бріджертонів» та повернення Шварценеггера на екрани: ТОП серіалів травня

Приквел «Бріджертонів» та повернення Шварценеггера на екрани: ТОП серіалів травня

Київ • УНН

 • 1146417 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У травні на глядачів очікує одразу кілька прем'єр телесеріалів, деякі з яких викликали неоднозначну реакцію, ще до виходу першої серії. УНН зібрав для вас добірку найцікавіших телепрем'єр останнього місяця весни.

«Сантехніки Білого дому»

Прем'єра: 1 травня

Серіал оповідає про перипетії політики Білого дому. «Сантехніки» – термін, що позначає співробітників оперативної служби, які шукають джерела витоку інформації – саме вони і будуть у центрі сюжету турбуватися про національну безпеку і розробляти спецоперації для адміністрації президента США.

У головних ролях знімаються Вуді Гаррельсон і Джастін Теру, також у серіалі задіяна зірка «Гри престолів» Ліна Хіді.

«Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів»

Прем'єра: 4 травня

Приквел «Бріджертонів» розповість про таємниці життя королеви Шарлотти. Історія починається з її юності – у 17 років Шарлотта переїжджає до Лондона, щоб вийти заміж за короля Георга, з яким до цього жодного разу не зустрічалася.

Головні ролі зіграли Індія Амартейфіо і Корі Мілкріст.

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«Бункер»

Прем'єра: 5 травня

Серіал травня 2023 року «Бункер» розповість про антиутопічне майбутнє людства, в якому життя на поверхні Землі небезпечне. Люди, що вижили, змушені жити в багаторівневому підземному бункері і дотримуватися жорстких правил.
У головній ролі – Ребекка Фергюсон та Ієн Глен.

«Королева Клеопатра»

Прем'єра: 10 травня

Серіал «Королева Клеопатра» від Netflix став причиною міжнародного скандалу ще до виходу на екрани. Вся справа в тому, що роль єгипетської правительки виконує темношкіра акторка. Це викликало невдоволення єгиптян, адже згідно з історичними даними, Клеопатра мала грецько-македонське походження. Дійшло і до суду – єгипетський адвокат подав позов проти Netflix за спотворення історичних фактів та єгипетської ідентичності.

Серіал, як зрозуміло з назви, розповідає про останню царицю Єгипту та її боротьбу за владу, кохання і спадщину.

«Фубар»

Прем'єра: 23 травня

Знаменитий Арнольд Шварценеггер повернеться на екрани в шпигунському комедійному серіалі. Шварценеггер виконає роль агента ЦРУ, який зібрався на пенсію і змушений змінити плани, коли дізнається, що його дочка теж таємно працює на розвідувальне управління при уряді США.

Легендарний актор назвав роль у серіалі «Фубар» однією з найбожевільніших у своїй кар'єрі.

"Платонічний"

Прем'єра: 24 травня

Комедійний серіал з Роуз Бірн і Сетом Рогеном у головних ролях. Вони ж виступили і продюсерами проекту.

"Платонічний" розповідає про стосунки колишніх найкращих друзів, які наближаються до середнього віку і відновлюють спілкування після тривалого розриву. Ця дружба стає всепоглинаючою і дестабілізує їхнє життя найнесподіванішим і найвеселішим чином.

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