Не только "Стражи галактики-3" и "Русалочка": главные кинопремьеры мая

“Безграничность”

Премьєра: 4 мая

События драмы разворачиваются в Риме 70-х годов. Молодые супруги Боргетти переезжают в желанную квартиру в престижном районе, но это не делает их счастливыми. Отношения супругов рушатся, несмотря на попытки сохранить брак. Самая старшая из трех детей супругов — 12-летняя Адриана, становится свидетелем постоянных ссор. Девочка отвергает свою личность, пытается убедить всех окружающих, что она мальчик, прибегает к протесту, что доводит напряжение в отношениях между всеми членами семьи до предела.

Фильм номинирован на “Золотого льва” как лучший фильм Венецианского кинофестиваля.

“Стражи Галактики — 3”

Премьера: 4 мая

Третья часть популярной франшизы от Marvel Studios.

Главный герой — Питер Квилл все еще оправляется от потери Гаморы и приспосабливается к жизни на космической станции Нидения. Ситуация осложняется, когда герои узнают подробности из прошлого Ракеты. Теперь “Звездный Лорд” должен не только спасать Вселенную, но и сохранить команду, чтобы помочь Ракете.

“Мизантроп”

Премьера: 11 мая

Психологический детективный триллер с Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном в главных ролях. Фильм рассказывает о полицейской Элеонор Фалько, которая вместе с агентом ФБР Ламарком должна найти серийного убийцу, оставляющего за собой десятки жертв.

“Снова любовь”

Премьера: 11 мая

Мелодрама “Снова любовь” от режиссера и сценариста Джеймса С. Страуса является римейком немецкого фильма, вышедшего в 2013 году. В основе сюжета обеих картин — роман немецкой писательницы Софи Крамер, написанный в 2009 году.

Мира Рей (Приянка Чопра) долгое время пребывает в скорби после потери своего жениха. Вспоминая прошлое, она продолжает писать сообщения на телефон любимого. Мира не знает, что этот номер с недавних пор принадлежит другому человеку — Робу Бернсу (Сэм Гьюэн). Он журналист и хорошо разбирается в том, какую цену имеют слова. Он в восторге от искренних и проницательных сообщений Миры. Парень ставит себе цель найти девушку и поближе с ней познакомиться.

Фильм стал кинодебютом певицы Селин Дион.

“Мать”

Премьера: 12 мая

Боевик с Дженнифер Лопес в главной роли. Наемная убийца, которая в свое время заключила сделку с ФБР, вынуждена покинуть свою новую жизнь и выйти из тени, чтобы защитить свою дочь. Режиссером “Матери” является Ники Каро, которая ранее работала над мультфильмом Disney “Мулан”. Зрителям обещают не только экшн, но и драматические моменты восстановления отношений матери с дочерью.

“Форсаж Х”

Премьера: 18 мая

Десятая и предпоследняя часть франшизы “Форсаж” о Доминике Торетто (Вин Дизель) и его семье. Главным злодеем в новом фильме станет сын убитого бразильского бизнесмена-коррупционера Эрнана Рейса Данте (Джейсон Момоа), который попытается отомстить семье Доминика за гибель отца.

“Жертва/Подозреваемая”

Премьера: 23 мая

Документальная лента о журналистке, которая пытается исследовать огромный пласт судебных дел, в которых женщины сообщают полиции о сексуальном насилии, а их взамен обвиняют в фабрикации показаний. Многих из них арестовывают и заключают в тюрьму. Документалистка и репортер общается с женщинами и их семьями, опрашивает полицию и юридических экспертов, чтобы осветить недостатки правоохранительной системы, ее влияние на женщин и их жизни.

Премьера ленты состоялась на кинофестивале “Сандэнс” в 2023 году.

“Русалочка”

Премьера: 25 мая

Семейный приключенческий мюзикл “Русалочка” — экранизация одноимённого мультфильма студии Disney, вышедшего на экраны в 1989 году. В основе сюжета — сказка Ганса Кристиана Андерсена о молодой русалке, которая готова отказаться от своей жизни в море ради любви принца. В ролях: Холли Бейли, Мелисса Маккарти, Джона Хавер-Кинг.

“Кровь и золото”

Премьера: 26 мая

Немецкоязычный вестерн о Второй мировой войне и немецком дезертире, который возвращается домой, чтобы участвовать в битве против войск СС за спрятанное золото.

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