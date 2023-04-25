Не лише “Вартові галактики-3” та “Русалонька”: головні кінопрем’єри травня

“Безмежність”

Прем’єра: 4 травня

Події драми розгортаються у Римі 70-х років. Молоде подружжя Боргетті переїздить до омріяної квартири в престижному районі, але це не робить їх щасливими. Стосунки подружжя руйнуються, попри намагання зберегти шлюб. Найстарша з трьох дітей подружжя — 12-річна Адріана, стає свідком постійних сварок. Дівчинка відкидає свою особистість, намагається переконати усіх оточуючих, що вона хлопчик, вдається до протесту, що доводить напруження у стосунках між усіма членами родини до межі.

Фільм номінований на “Золотий лев” як найкращий фільм Венеційського кінофестивалю.

“Вартові Галактики — 3”

Прем’єра: 4 травня

Третя частина популярної франшизи від Marvel Studios.

Головний герой — Пітер Квілл все ще оговтується від втрати Ґамори та пристосовується до життя на космічній станції Ніденія. Ситуація ускладнюється, коли герої дізнаються подробиці з минулого Ракети. Тепер “Зоряний Лорд” має не лише рятувати Всесвіт, але й зберегти команду, аби допомогти Ракеті.

“Мізантроп”

Прем’єра: 11 травня

Психологічний детективний трилер із Шейлін Вудлі та Беном Мендельсоном у головних ролях. Фільм розповідає про поліцейську Елеонор Фалько, яка разом з агентом ФБР Ламарком має знайти серійного вбивцю, що залишає за собою десятки жертв.

“Знову любов”

Прем’єра: 11 травня

Мелодрама “Знову любов” від режисера та сценариста Джеймса С. Страуса є рімейком німецького фільму, що вийшов у 2013 році. В основі сюжету обох картин — роман німецької письменниці Софі Крамер, написаний у 2009 році.

Міра Рей (Пріянка Чопра) тривалий час перебуває у скорботі після втрати свого нареченого. Згадуючи минуле, вона продовжує писати повідомлення на телефон коханого. Міра не знає, що цей номер віднедавна належить іншій людині — Робу Бернсу (Сем Г’юен). Він журналіст і добре розуміється на тому, яку ціну мають слова. Він у захваті від щирих та проникливих повідомлень Міри. Хлопець ставить собі за мету знайти дівчину та ближче з нею познайомитися.

Фільм став кінодебютом співачки Селін Діон.

“Мати”

Прем’єра: 12 травня

Бойовик з Дженніфер Лопес у головній ролі. Наймана вбивця, яка свого часу уклала угоду з ФБР, змушена покинути своє нове життя та вийти з тіні аби захистити свою доньку. Режисеркою “Матері” є Нікі Каро, яка раніше працювала над мультфільмом Disney “Мулан”. Глядачам обіцяють не лише екшн, але й драматичні моменти відновлення стосунків матері з донькою.

“Форсаж Х”

Прем’єра: 18 травня

Десята і передостання частина франшизи “Форсаж” про Домініка Торетто (Він Дизель) і його родину. Головним злодієм у новому фільму стане син вбитого бразильського бізнесмена-корупціонера Ернана Рейса Данте (Джейсон Момоа), який намагатиметься помститись сім’ї Домініка за загибель батька.

“Жертва / Підозрювана”

Прем’єра: 23 травня

Документальна стрічка про журналістку, яка намагається дослідити величезний пласт судових справ, в яких жінки повідомляють поліції про сексуальне насильство, а їх натомість звинувачують у фабрикації свідчень. Багатьох із них арештовують і ув’язнюють. Документалістка та репортерка спілкується з жінками та їхніми сім’ями, опитують поліцію і юридичних експертів, щоби висвітлити недоліки правоохоронної системи, її вплив на жінок і їхні життя.

Прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі “Санденс” у 2023 році.

“Русалонька”

Прем’єра: 25 травня

Сімейний пригодницький мюзикл “Русалонька” — екранізація однойменного мультфільму студії Disney, що вийшов на екрани у 1989 році. В основі сюжету — казка Ганса Крістіана Андерсена про молоду русалку, яка готова відмовитися від свого життя в морі заради кохання принца. В ролях: Голлі Бейлі, Мелісса Маккарті, Джона Гавер-Кінг.

“Кров і золото”

Прем’єра: 26 травня

Німецькомовний вестерн про Другу світову війну та німецького дезертира, який повертається додому, щоб брати участь у битві проти військ СС за заховане золото.