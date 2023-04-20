В Єгипті обурені "спробою переписати історію": серіал Netflix викликав скандал через темношкіру Клеопатру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Єгипті обурені через документально-художній серіал Netflix про Клеопатру з темношкірою акторкою в головній ролі. Акторів стрічки звинувачують у спробі переписати історію країни, передає УНН із посиланням на ВВС.
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Учасники кінопроєкту відстоюють своє рішення про вибір акторки на головну роль, стверджуючи, що історичного консенсусу щодо походження Клеопатри немає.
Після того, як минулого тижня в Єгипті вийшов трейлер серіалу "Цариця Клеопатра", який претендує на історичну достовірність, багато хто в країні розкритикував стрічку, а адвокат Махмуд Аль-Семарі навіть надіслав офіційну заяву до прокуратури з вимогою заблокувати в Єгипті доступ до Netfіx.
Аль-Семарі звинуватив компанію в порушенні законів про ЗМІ та просуванні ідей афроцентризму, "включно зі слоганами та написами, націленими на спотворення та знищення єгипетської ідентичності".
Свій голос проти серіалу додав також відомий археолог, колишній очільник міністерства старожитностей Єгипту Захі Хавасс. В інтерв'ю газеті "Аль-Масрі аль-Йом" він назвав припущення про те, що Клеопатра могла бути темношкірою, цілковитою неправдою.
"Клеопатра була гречанкою за походженням, тобто її шкіра була світлою, а не темною", - сказав Хавасс, додавши, що єдиними темношкірими правителями Єгипту були кушитські царі 25-ї династії 747-656 років до нашої ери.
"Netflix намагається посіяти плутанину і сум'яття, поширюючи неправдиві відомості про те, що біля витоків єгипетської цивілізації стояли темношкірі люди", - заявив археолог, закликавши громадськість країни висловити протест міжнародній стрімінговій платформі.
Додамо
Чотирисерійний напівдокументальний фільм про Клеопатру вийде у травні. Знамениту царицю, що керувала Єгиптом з 51 по 30 рр. до нашої ери, грає британська акторка Адель Джеймс.
У трейлері, що вийшов 12 квітня, згадується, що Клеопатра належала до грецької династії Птолемеїв. Але потім інший історик каже: "Я пам'ятаю, як моя бабуся мені сказала: мені байдуже, що тобі розповідають у школі. Клеопатра була темношкірою".
Раніше продюсерка фільму Джада Пінкетт Сміт, розповідаючи про проєкт, заявляла, що хотіла розповісти історію Клеопатри, бо "не так часто ми бачимо або чуємо історії про темношкірих цариць".
Після виходу трейлера й бурхливої реакції на нього акторка Адель Джеймс написала у твіттері: "Якщо вам не подобається підбір акторів, не дивіться серіал", супроводивши допис скриншотом екрана з образливими коментарями на її адресу.