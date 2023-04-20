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В Египте возмущены "попыткой переписать историю": сериал Netflix вызвал скандал из-за темнокожей Клеопатры

В Египте возмущены "попыткой переписать историю": сериал Netflix вызвал скандал из-за темнокожей Клеопатры

Киев • УНН

 • 1669991 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Египте возмущены из-за документально-художественного сериала Netflix о Клеопатре с темнокожей актрисой в главной роли. Актеров ленты обвиняют в попытке переписать историю страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Участники кинопроекта отстаивают свое решение о выборе актрисы на главную роль, утверждая, что исторического консенсуса относительно происхождения Клеопатры нет.

После того, как на прошлой неделе в Египте вышел трейлер сериала "Царица Клеопатра", претендующего на историческую достоверность, многие в стране раскритиковали ленту, а адвокат Махмуд Аль-Семари даже направил официальное заявление в прокуратуру с требованием заблокировать в Египте доступ к Netfix.

Аль-Семари обвинил компанию в нарушении законов о СМИ и продвижении идей афроцентризма, "включая слоганы и надписи, нацеленные на искажение и уничтожение египетской идентичности".

Свой голос против сериала добавил также известный археолог, бывший глава министерства древностей Египта Захи Хавасс. В интервью газете "Аль-Масри аль-Йом" он назвал предположение о том, что Клеопатра могла быть темнокожей, полной неправдой.

"Клеопатра была гречанкой по происхождению, то есть ее кожа была светлой, а не темной", - сказал Хавасс, добавив, что единственными темнокожими правителями Египта были кушитские цари 25-й династии 747-656 годов до нашей эры.

"Netflix пытается посеять путаницу и смятение, распространяя ложные сведения о том, что у истоков египетской цивилизации стояли темнокожие люди", - заявил археолог, призвав общественность страны выразить протест международной стриминговой платформе.

Добавим

Четырехсерийный полудокументальный фильм о Клеопатре выйдет в мае. Знаменитую царицу, правившую Египтом с 51 по 30 гг. до нашей эры, играет британская актриса Адель Джеймс.

В трейлере, вышедшем 12 апреля, упоминается, что Клеопатра принадлежала к греческой династии Птолемеев. Но затем другой историк говорит: "Я помню, как моя бабушка мне сказала: мне все равно, что тебе рассказывают в школе. Клеопатра была темнокожей".

Ранее продюсер фильма Джада Пинкетт Смит, рассказывая о проекте, заявляла, что хотела рассказать историю Клеопатры, потому что "не так часто мы видим или слышим истории о темнокожих царицах".

После выхода трейлера и бурной реакции на него актриса Адель Джеймс написала в твиттере: "Если вам не нравится подбор актеров, не смотрите сериал", сопроводив сообщение скриншотом экрана с оскорбительными комментариями в ее адрес.

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