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Украсить елку весело: британская компания выпускает новогодние игрушки с алкоголем

Киев • УНН

 • 16949 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Британский ликеро-водочный бренд Lakes Distillery выпускает оригинальные алкогольные украшения в виде прозрачных елочных шаров с интересным наполнением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lakes Distillery.

Украсить елку весело: британская компания выпускает новогодние игрушки с алкоголем

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Так, внутри каждой игрушки содержится 20 мл алкоголя и в ассортименте есть разные варианты.

Можно найти украшения с британским купажированным виски или с тремя вариантами джина - классическим, терновым и с черносливом. Также есть шарики с водкой - классической, со вкусом соленой карамели и эспрессо.

Отметим, что уже несколько лет существует общемировой тренд на необычные виды водки. Так, одной с наиболее оригинальных эксперты называют черную водку. Украинские производители, в линейке которых есть этот необычный вид водки-настойки, подхватили общемировой тренд уже давно. Например, еще в 2018 году на алкогольном рынке появилась первая украинская черная водка Black Carbon от PRIME.

Напомним, ранее эксперты назвали культовые новогодние напитки в Украине.

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