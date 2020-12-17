Прикрасити ялинку весело: британська компанія випускає новорічні іграшки з алкоголем

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Так, всередині кожної іграшки міститься 20 мл алкоголю і в асортименті є різні варіанти.

Можна знайти прикраси з британським купажованим віскі або з трьома варіантами джину - класичним, терновим і з чорносливом. Також є кульки з горілкою - класичної, зі смаком солоної карамелі і еспресо.

Відзначимо, що вже кілька років існує загальносвітовий тренд на незвичайні види горілки. Так, однією з найоригінальніших експерти називають чорну горілку. Українські виробники, у лінійці яких є цей незвичайний вид горілки-настоянки, підхопили загальносвітовий тренд вже давно. Наприклад, ще у 2018 році на алкогольному ринку з'явилася перша українська чорна горілка Black Carbon від PRIME.

Нагадаємо, раніше експерти назвали культові новорічні напої в Україні.