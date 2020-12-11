Взрослые игры: эксперты посоветовали оригинальные алкогольные развлечения для легендарной вечеринки

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65504 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87368 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113361 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148626 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197667 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194403 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281237 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330620 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157953 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143203 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 34529 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 24310 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 51534 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 20448 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 28058 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 330623 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 283636 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 438597 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 404496 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 387583 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108750 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187741 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215818 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195646 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 281238 просмотра
Актуальное
Взрослые игры: эксперты посоветовали оригинальные алкогольные развлечения для легендарной вечеринки

Взрослые игры: эксперты посоветовали оригинальные алкогольные развлечения для легендарной вечеринки

Киев  •  УНН

 • 43042 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В ненастные зимние дни, особенно в условиях пандемии, лучше оставаться дома. Но специально для тех, кому этот сценарий считается скучным, эксперты качественного алкоголя Prime подготовили сценарии лучших алкогольных игр для взрослых, которые сделают любую вечеринку незабываемой.

Игра "Я никогда не ..."

Требуется: черная водка Prime Black Carbon, рюмки

Популярная игра, которую можно увидеть почти в каждом американском фильме о студентах. Игроки по очереди рассказывают необычные и интересные факты о том, что они никогда не делали. Ограничений нет: от "Я никогда не управлял самолетом" до "Я никогда не бывал в Сингапуре". Когда ведущий (эта роль переходит от игрока к игроку) выдает свое "Я никогда не...", участники, в жизни которых такие действия случались, должны выпить. Победителем будет тот, кто попробывал в этой жизни больше других (или тот, кто устоял на ногах).

Игра "Веселые откровения"

Требуется: водка Prime Superior, обычная вода, рюмки по количеству участников

Ведущий, пока игроки не видят, наливает в рюмки воду и только в одну - водку. Выглядят рюмки одинаково. По команде участники выбирают себе рюмки со стола и одновременно выпивают. Кому достался алкоголь - тому отвечать на откровенный вопрос от команды. Вопрос можно заготовить заранее. Так же эта игра сработает с желаниями.

Игра "Титаник"

Требуется: водка Prime World Class, пиво, рюмка, пивной бокал.

Это игра требует сноровки и везения. В центр стола ставят пивной бокал с пивом, внутрь которого аккуратно погружают рюмку: она должна держаться на поверхности пива как поплавок. Затем каждый участник по очереди наливает в рюмку по капельке водки. Проигрывает тот, по чьей вине рюмка утонет в пиве. В качестве наказания за проигрыш он должен выпить полученный коктейль одним махом.

Бонус. Взрослые игры Prime

Требуется: водка, игральные кости

Для этой игры есть даже видеоинструкция от бренда Prime. Правила - проще не придумаешь. Каждый участник бросает кости и выполняет то, что ему выпало. Если нет специального кубика (как на видео), можно использовать обычные кости. Нужно только заранее договориться о том, что означает каждая грань: выпить, ответить на вопросы, выполнить желание, рассказать секрет и многое другое. Ограничивать участников игры может только их собственная фантазия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы