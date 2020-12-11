Взрослые игры: эксперты посоветовали оригинальные алкогольные развлечения для легендарной вечеринки

Игра "Я никогда не ..."

Требуется: черная водка Prime Black Carbon, рюмки

Популярная игра, которую можно увидеть почти в каждом американском фильме о студентах. Игроки по очереди рассказывают необычные и интересные факты о том, что они никогда не делали. Ограничений нет: от "Я никогда не управлял самолетом" до "Я никогда не бывал в Сингапуре". Когда ведущий (эта роль переходит от игрока к игроку) выдает свое "Я никогда не...", участники, в жизни которых такие действия случались, должны выпить. Победителем будет тот, кто попробывал в этой жизни больше других (или тот, кто устоял на ногах).

Игра "Веселые откровения"

Требуется: водка Prime Superior, обычная вода, рюмки по количеству участников

Ведущий, пока игроки не видят, наливает в рюмки воду и только в одну - водку. Выглядят рюмки одинаково. По команде участники выбирают себе рюмки со стола и одновременно выпивают. Кому достался алкоголь - тому отвечать на откровенный вопрос от команды. Вопрос можно заготовить заранее. Так же эта игра сработает с желаниями.

Игра "Титаник"

Требуется: водка Prime World Class, пиво, рюмка, пивной бокал.

Это игра требует сноровки и везения. В центр стола ставят пивной бокал с пивом, внутрь которого аккуратно погружают рюмку: она должна держаться на поверхности пива как поплавок. Затем каждый участник по очереди наливает в рюмку по капельке водки. Проигрывает тот, по чьей вине рюмка утонет в пиве. В качестве наказания за проигрыш он должен выпить полученный коктейль одним махом.

Бонус. Взрослые игры Prime

Требуется: водка, игральные кости

Для этой игры есть даже видеоинструкция от бренда Prime. Правила - проще не придумаешь. Каждый участник бросает кости и выполняет то, что ему выпало. Если нет специального кубика (как на видео), можно использовать обычные кости. Нужно только заранее договориться о том, что означает каждая грань: выпить, ответить на вопросы, выполнить желание, рассказать секрет и многое другое. Ограничивать участников игры может только их собственная фантазия.