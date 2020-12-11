Взрослые игры: эксперты посоветовали оригинальные алкогольные развлечения для легендарной вечеринки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В ненастные зимние дни, особенно в условиях пандемии, лучше оставаться дома. Но специально для тех, кому этот сценарий считается скучным, эксперты качественного алкоголя Prime подготовили сценарии лучших алкогольных игр для взрослых, которые сделают любую вечеринку незабываемой.
Игра "Я никогда не ..."
Требуется: черная водка Prime Black Carbon, рюмки
Популярная игра, которую можно увидеть почти в каждом американском фильме о студентах. Игроки по очереди рассказывают необычные и интересные факты о том, что они никогда не делали. Ограничений нет: от "Я никогда не управлял самолетом" до "Я никогда не бывал в Сингапуре". Когда ведущий (эта роль переходит от игрока к игроку) выдает свое "Я никогда не...", участники, в жизни которых такие действия случались, должны выпить. Победителем будет тот, кто попробывал в этой жизни больше других (или тот, кто устоял на ногах).
Игра "Веселые откровения"
Требуется: водка Prime Superior, обычная вода, рюмки по количеству участников
Ведущий, пока игроки не видят, наливает в рюмки воду и только в одну - водку. Выглядят рюмки одинаково. По команде участники выбирают себе рюмки со стола и одновременно выпивают. Кому достался алкоголь - тому отвечать на откровенный вопрос от команды. Вопрос можно заготовить заранее. Так же эта игра сработает с желаниями.
Игра "Титаник"
Требуется: водка Prime World Class, пиво, рюмка, пивной бокал.
Это игра требует сноровки и везения. В центр стола ставят пивной бокал с пивом, внутрь которого аккуратно погружают рюмку: она должна держаться на поверхности пива как поплавок. Затем каждый участник по очереди наливает в рюмку по капельке водки. Проигрывает тот, по чьей вине рюмка утонет в пиве. В качестве наказания за проигрыш он должен выпить полученный коктейль одним махом.
Бонус. Взрослые игры Prime
Требуется: водка, игральные кости
Для этой игры есть даже видеоинструкция от бренда Prime. Правила - проще не придумаешь. Каждый участник бросает кости и выполняет то, что ему выпало. Если нет специального кубика (как на видео), можно использовать обычные кости. Нужно только заранее договориться о том, что означает каждая грань: выпить, ответить на вопросы, выполнить желание, рассказать секрет и многое другое. Ограничивать участников игры может только их собственная фантазия.