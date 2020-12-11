Дорослі ігри: експерти порадили оригінальні алкогольні розваги для легендарної вечірки

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18 березня, 21:00 • 47818 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 96974 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 69581 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 103632 перегляди

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18 березня, 16:31 • 75844 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 99898 перегляди

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У непогожі зимові дні, особливо в умовах пандемії, краще залишатись вдома. Але спеціально для тих, кому цей сценарій вважається нудним, експерти якісного алкоголю Prime підготували сценарії найкращих алкогольних ігор для дорослих, які зроблять будь-яку вечірку незабутньою.

Гра "Я ніколи не…"

Потрібно: чорна горілка Prime Black Carbon, чарки

Популярна гра, яку можна побачити майже в кожному американському фільмі про студентів. Гравці по черзі розповідають незвичні та цікаві факти про те, що вони ніколи не робили. Обмежень немає: від "Я ніколи не керував літаком" до "Я ніколи не бував в Сингапурі". Коли ведучий (ця роль переходить від гравця до гравця) видає своє "Я ніколи не...", учасники, в житті яких такі дії траплялися, повинні випити. Переможцем буде той, хто спробував в цьому житті більше за інших (або той, хто встояв на ногах).

Гра "Веселі одкровення"

Потрібно: горілка Prime Superior, звичайна вода, чарки за кількістю учасників

Ведучий, поки гравці не бачать, наливає в чарки воду і тільки в одну — горілку. Виглядають чарки однаково. За командою учасники вибирають собі чарки зі столу й одночасно випивають. Кому дістався алкоголь — тому відповідати на відверте запитання від команди. Питання можна заготувати завчасно. Так само ця гра спрацює з бажаннями.

Гра "Титанік"

Потрібно: горілка Prime World Class, пиво, чарка, пивний келих.

Це гра вимагає вправності та везіння. У центр столу ставлять пивний келих з пивом, всередину якого акуратно занурюють чарку: вона повинна триматися на поверхні пива як поплавок. Потім кожен учасник по черзі наливає в чарку по крапельці горілки. Програє той, з чиєї вини чарка потоне в пиві. Як покарання за програш він повинен випити отриманий коктейль одним махом.

Бонус. Дорослі ігри Prime

Потрібно: горілка, гральні кості

Для цієї гри є навіть відеоінструкція від бренду Prime. Правила – простіше не вигадаєш. Кожен учасник кидає кості і виконує те, що йому випало. Якщо немає спеціального кубика (як на відео), можна використати звичайні кості. Потрібно лише завчасно домовитись про те, що означає кожна грань: випити, відповісти на питання, виконати бажання, розповісти секрет і багато іншого. Обмежувати учасників гри може лише їхня власна фантазія.

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