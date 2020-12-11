Дорослі ігри: експерти порадили оригінальні алкогольні розваги для легендарної вечірки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У непогожі зимові дні, особливо в умовах пандемії, краще залишатись вдома. Але спеціально для тих, кому цей сценарій вважається нудним, експерти якісного алкоголю Prime підготували сценарії найкращих алкогольних ігор для дорослих, які зроблять будь-яку вечірку незабутньою.
Гра "Я ніколи не…"
Потрібно: чорна горілка Prime Black Carbon, чарки
Популярна гра, яку можна побачити майже в кожному американському фільмі про студентів. Гравці по черзі розповідають незвичні та цікаві факти про те, що вони ніколи не робили. Обмежень немає: від "Я ніколи не керував літаком" до "Я ніколи не бував в Сингапурі". Коли ведучий (ця роль переходить від гравця до гравця) видає своє "Я ніколи не...", учасники, в житті яких такі дії траплялися, повинні випити. Переможцем буде той, хто спробував в цьому житті більше за інших (або той, хто встояв на ногах).
Гра "Веселі одкровення"
Потрібно: горілка Prime Superior, звичайна вода, чарки за кількістю учасників
Ведучий, поки гравці не бачать, наливає в чарки воду і тільки в одну — горілку. Виглядають чарки однаково. За командою учасники вибирають собі чарки зі столу й одночасно випивають. Кому дістався алкоголь — тому відповідати на відверте запитання від команди. Питання можна заготувати завчасно. Так само ця гра спрацює з бажаннями.
Гра "Титанік"
Потрібно: горілка Prime World Class, пиво, чарка, пивний келих.
Це гра вимагає вправності та везіння. У центр столу ставлять пивний келих з пивом, всередину якого акуратно занурюють чарку: вона повинна триматися на поверхні пива як поплавок. Потім кожен учасник по черзі наливає в чарку по крапельці горілки. Програє той, з чиєї вини чарка потоне в пиві. Як покарання за програш він повинен випити отриманий коктейль одним махом.
Бонус. Дорослі ігри Prime
Потрібно: горілка, гральні кості
Для цієї гри є навіть відеоінструкція від бренду Prime. Правила – простіше не вигадаєш. Кожен учасник кидає кості і виконує те, що йому випало. Якщо немає спеціального кубика (як на відео), можна використати звичайні кості. Потрібно лише завчасно домовитись про те, що означає кожна грань: випити, відповісти на питання, виконати бажання, розповісти секрет і багато іншого. Обмежувати учасників гри може лише їхня власна фантазія.