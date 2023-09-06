Приграничье Сумской области россияне обстреляли 36 раз за сутки

Цитата

“В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья. Зафиксировано 218 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Свеская, Эсманская общины” — сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

Детали

Из-за российских обстрелов разрушены жилые дома мирных жителей в Путивльской и Новослободской громадах. В последней во время минометной атаки захватчики повредили еще и линию электропередач.

Кроме того, из минометов российские оккупанты обстреляли жителей Хотинской и Зноб-Новгородской общин области. А по Краснопольской и Великописаревской ОТГ кроме минометов враг применил еще и артиллерию и гранатометы.

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По Свесской общине россияне ударили один раз из артиллерии. Минометами и ударным дроном захватчики атаковали Юнаковскую общину. А по жителям Эсманской общины отработала вражеская авиация. Захватчики выпустили по гражданскому населению ракеты типа “НАР”.

Напомним

За прошедшие сутки в Сумсой области зафиксировали 192 взрыва в результате российских обстрелов. Под огнем были 9 громад области.