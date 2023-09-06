Прикордоння Сумщини росіяни обстріляли 36 разів за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські військові протягом дня здійснили 36 обстрілів прикордоння Сумської області. Під удар потрапили мешканці дев’яти громад. Про це повідомляє УНН, із посиланням на дані місцевої обласної військової адміністрації.
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“Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 218 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська, Есманська громади” — уточнили у пресслужбі Сумської ОВА.
Деталі
Через російські обстріли понівечені житлові будинки мирних мешканців у Путивльській та Новослобідській громадах. В останній під час мінометної атаки загарбники пошкодили ще й лінію електропередачі.
Крім того, з мінометів російські окупанти обстріляли жителів Хотінської і Зноб-Новгородської громад області. А по Краснопільській і Великописарівській ОТГ, окрім мінометів, ворог застосував ще й артилерію та гранатомети.
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По Свеській громаді росіяни вдарили один раз з артилерії. Мінометами та ударним дроном загарбники атакували Юнаківську громаду. А по мешканцях Есманської громади відпрацювала ворожа авіація. Загарбники випустили по цивільному населенню ракети типу “НАР”.
Нагадаємо
Минулої доби на Сумщині зафіксували 192 вибухи внаслідок російських обстрілів. Під вогнем були 9 громад області.