Пограничники сняли более 650 тысяч биометрических данных у иностранцев

"Более 650 000 иностранцев, не только россиян, сдали биометрические данные с момента, как заработала система, то есть с 1 января 2018 года", - сообщил Слободян.



К слову, Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации. В МИД отметили, что практически фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться во время их въезда в Украину и прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска/контроля через государственную границу, контрольных пунктах въезда-выезда уполномоченными должностными лицами подразделений охраны государственной границы.



В общем биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и трех контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.



Как сообщал УНН, с начала года биометрический контроль прошли более 16 000 россиян.