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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

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Пограничники сняли более 650 тысяч биометрических данных у иностранцев

Пограничники сняли более 650 тысяч биометрических данных у иностранцев

Киев  •  УНН

 • 12933 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. С января 2018 более 650 000 иностранцев года предоставили биометрические данные при въезде в Украину. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

"Более 650 000 иностранцев, не только россиян, сдали биометрические данные с момента, как заработала система, то есть с 1 января 2018 года", - сообщил Слободян.

К слову, Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации. В МИД отметили, что практически фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться во время их въезда в Украину и прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска/контроля через государственную границу, контрольных пунктах въезда-выезда уполномоченными должностными лицами подразделений охраны государственной границы.

В общем биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и трех контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНН, с начала года биометрический контроль прошли более 16 000 россиян.

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