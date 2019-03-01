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Прикордонники зняли понад 650 тисяч біометричних даних у іноземців

Прикордонники зняли понад 650 тисяч біометричних даних у іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Зі січня 2018 року понад 650 тисяч іноземців надали біометричні дані при в’їзді в Україну. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян.

“Понад 650 тисяч іноземців, не тільки росіян, здали біометричні дані з моменту, як запрацювала система, тобто з 1 січня 2018 року”, - повідомив Слободян.

До слова, Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації. У МЗС зазначили, що практично фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства буде здійснюватися під час їхнього в’їзду в Україну та проходження прикордонного контролю в пунктах пропуску/контролю через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону.

Загалом біометричний контроль співробітники Держприкордонслужби здійснюють у 157 пунктах пропуску та трьох контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНН, з початку року біометричний контроль пройшли понад 16 тисяч росіян.

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