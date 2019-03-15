Пограничники со стрельбой задержали нарушителей, а затем попали в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Закарпатской области пограничники со стрельбой задерживали нарушителей, а когда доставляли их в подразделение - попали в ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, пограничникам отдела "Деловое" поступила от местных жителей информация о возможной противоправной деятельности на территории украинского-румынской границы.
"Вблизи границы группа реагирования правоохранителей остановила для проверки четырех неизвестных лиц, которые были без документов и всячески пытались сопротивляться и не выполнять законные распоряжения охранников границы. Задержать нарушителей пограничникам пришлось только после предупредительного выстрела вверх", - прокомментировали пограничники.
Однако во время доставки задержанных в пограничное подразделение водитель гражданского внедорожника, "выполняя опасные маневры, пытался помешать правоохранителям".
"В результате таких действий произошло столкновение служебного "УАЗа" с этим джипом, водитель которого ранее уже задерживался пограничниками. К месту ДТП прибыли сотрудники Национальной полиции", - отметили в ГПСУ.
В результате ДТП автомобили получили повреждения.
Задержанных все же доставили в подразделение, привлекли их к административной ответственности за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному требованию военнослужащих.
Напомним, у границы с Румынией пограничники выстрелами задерживали контрабандистов.