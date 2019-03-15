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Прикордонники зі стріляниною затримали порушників, а потім потрапили у ДТП

Київ • УНН

 • 13747 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Закарпатській області прикордонники зі стріляниною затримували порушників, а коли доставляли їх до підрозділу - потрапили у ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Прикордонники зі стріляниною затримали порушників, а потім потрапили у ДТП

Так, прикордонникам відділу "Ділове" надійшла від місцевих жителів інформація про можливу протиправну діяльність біля українсько-румунського кордону.

"Поблизу кордону група реагування правоохоронців зупинила для перевірки чотирьох невідомих осіб, які були без документів та усіляко намагалися чинити опір та не виконувати законні розпорядження охоронців кордону. Затримати порушників прикордонникам довелося лише після попереджувального пострілу вгору", - прокоментували прикордонники.

Однак під час доставлення затриманих до прикордонного підрозділу водій цивільного позашляховика, "виконуючи небезпечні маневри, намагався завадити правоохоронцям".

"Внаслідок таких дій відбулось зіткнення службового "УАЗа" з цим джипом, водій якого раніше вже затримувався прикордонниками. До місця дорожньо-транспортної пригоди прибули співробітники Національної поліції", - зазначили у ДПСУ.

У результаті ДТП автомобілі дістали пошкодження.

Затриманих все ж доставили до підрозділу, притягнули їх до адмінвідповідальності за порушення прикордонного режиму та злісну непокору законній вимозі військовослужбовців.

Нагадаємо, біля кордону з Румунією прикордонники з пострілами затримували контрабандистів.

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