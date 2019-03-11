Пограничники задержали иностранца с 30-ю кило героина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На Закарпатье пограничники задержали гражданина Турции, который пытался провезти через границу 30 килограммов героина. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
На пункте пропуска "Лужники" пограничники во время осмотра автомобиля гражданина Турции, который проживает во Франкфурте-на-Майне (Германия), обнаружили тайник с героином.
Общий вес выявленных наркотиков 30 килограммов.
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Мужчина задержан. Открыто уголовное производство по ст.305 УК Украины (контрабанда наркотических средств).
Как сообщал УНН, в прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъяли более 4 т наркотиков.