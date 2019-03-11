Пограничники задержали иностранца с 30-ю кило героина

На пункте пропуска "Лужники" пограничники во время осмотра автомобиля гражданина Турции, который проживает во Франкфурте-на-Майне (Германия), обнаружили тайник с героином.

Общий вес выявленных наркотиков 30 килограммов.



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Мужчина задержан. Открыто уголовное производство по ст.305 УК Украины (контрабанда наркотических средств).



Как сообщал УНН, в прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъяли более 4 т наркотиков.