Пограничники задержали иностранца с 30-ю кило героина

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112402 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116745 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119380 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119847 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150204 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116661 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141154 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145114 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130470 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Пограничники задержали иностранца с 30-ю кило героина

Пограничники задержали иностранца с 30-ю кило героина

Киев  •  УНН

 • 14126 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. На Закарпатье пограничники задержали гражданина Турции, который пытался провезти через границу 30 килограммов героина. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

На пункте пропуска "Лужники" пограничники во время осмотра автомобиля гражданина Турции, который проживает во Франкфурте-на-Майне (Германия), обнаружили тайник с героином.

Общий вес выявленных наркотиков 30 килограммов.

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Мужчина задержан. Открыто уголовное производство по ст.305 УК Украины (контрабанда наркотических средств).

Как сообщал УНН, в прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъяли более 4 т наркотиков.

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