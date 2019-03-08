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У минулому році поліція вилучила наркотиків на майже 23 млрд грн

У минулому році поліція вилучила наркотиків на майже 23 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У 2018 році поліція вилучила наркотиків на майже 23 млрд грн. Про це повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, за даними поліції, загальна вартість вилучених у 2018 році наркотичних засобів і психотропних речовин, а також ліквідованої наркосировини за цінами "чорного ринку" становить майже 23 млрд грн.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік заховав наркотики у пачці з макаронами. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У минулому році ліквідували понад 30 міжнародних каналів постачання наркотиків

Як повідомляв УНН, в інтернет-продавця вилучили наркотики на понад три мільйони гривень.

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