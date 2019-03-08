В прошлом году полиция изъяла наркотиков почти на 23 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В 2018 году полиция изъяла наркотиков почти 23 млрд грн. Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, по данным полиции, общая стоимость изъятых в 2018 году наркотических средств и психотропных веществ, а также ликвидированной наркосырья по ценам "черного рынка" составляет почти 23 млрд грн.
Напомним, в Мариуполе мужчина спрятал наркотики в пачке с макаронами.
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Как сообщал УНН, у интернет-продавца изъяли наркотики на сумму более трех миллионов гривен.