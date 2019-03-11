Прикордонники затримали іноземця з 30-ма кіло героїну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Туреччини, який намагався провезти через кордон 30 кілограмів героїну. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На пункті пропуску "Лужанка" прикордонники під час огляду автомобіля громадянина Туреччини, який проживає у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), виявили схованку з героїном.
Загальна вага виявлених наркотиків 30 кілограмів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У минулому році поліція вилучила наркотиків на майже 23 млрд грн
Чоловіка затримано. Відкрито кримінальне провадження за ст.305 КК України (контрабанда наркотичних засобів).
Як повідомляв УНН, у минулому році з незаконного обігу українські правоохоронці вилучено понад 4 т наркотиків.