Пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пограничники задержали гражданина Республики Молдова, который по базе данных Интерпола находится в розыске за нарушение пограничного законодательства Румынии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера в Черниговской области в пункте пропуска "Сеньковка" при выезде из Украины автомобиля "Мерседес" пограничниками обнаружен гражданин Республики Молдова, который по базе данных Интерпола находится в розыске за нарушение пограничного законодательства Румынии. Сейчас 22-летнего задержанного передали сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области.
Также за прошедшие сутки в пункте пропуска "Староказачье" пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили гражданина Турции, который пытался выехать из Украины, имея при себе турецкий и болгарский паспорта. На паспортный контроль гражданин предоставил загранпаспорт Турции, но в то же время имел при себе заграничный и внутренний паспорта гражданина Болгарии. Как оказалось впоследствии, болгарские паспорта были поддельными. По данному факту проинформированы представители полиции в Одесской области. Поддельные же документы были изъяты в установленном порядке.
Кроме того, сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Украины, который правоохранители разыскивался за хулиганство. После составления всех необходимых документов он будет передан Нацполиции.