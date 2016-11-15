Прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора на Чернігівщині в пункті пропуску “Сеньківка” під час виїзду з України автомобіля “Мерседес” прикордонниками виявлено громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії. Наразі 22-річного затриманого передано співробітникам Національної поліції в Чернігівській області.
Також минулої доби в пункті пропуску “Старокозаче” прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили громадянина Туреччини, який намагався виїхати з України, маючи при собі турецький та болгарські паспорти. На паспортний контроль громадянин надав закордонний паспорт Туреччини, але водночас мав при собі закордонний та внутрішній паспорти громадянина Болгарії. Як виявилося згодом, болгарські паспорти були підробленими. За цим фактом проінформовано представників поліції в Одеській області. Підроблені ж документи були вилучені встановленим порядком.
Крім того, сьогодні вночі у пункті пропуску “Жуляни” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали громадянина України, якого правоохоронці розшукували за хуліганство. Після складання всіх необхідних документів його буде передано Нацполіції.