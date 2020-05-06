Пограничники предотвратили перемещение более 4 тыс. пачек контрабандных сигарет

“Проверяя указанное направление, пограничный наряд обнаружил в 100 метрах к границе группу мужчин с пакетами. При попытке задержания злоумышленники, воспользовавшись значительным отдалением от военнослужащих, поскидывали свою ношу и обратились в бегство. При осмотре местности пограничники обнаружили 9 пакетов, в которых находилось 4380 пачек безакцизных сигарет белорусского производства”, — говорится в сообщении.

По данному факту в адрес ГУ ГФС и ГУ НП в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины “Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров”.

Отмечается, что табачные изделия доставили в пограничное подразделение, впоследствии они будут переданы сотрудникам ГФС.

Напомним, за год украинские пограничники обнаружили более трех тонн наркотиков.