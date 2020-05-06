Прикордонники запобігли переміщенню понад 4 тис. пачок контрабандних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Прикордонники запобігли незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через українсько-румунський кордон партією у понад 4 тис. пачок сигарет. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону, передає УНН.
“Перевіряючи вказаний напрямок, прикордонний наряд виявив за 100 метрів до кордону групу чоловіків з пакунками. При спробі затримання, зловмисники, скориставшись значним віддаленням від військовослужбовців, покидали свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості прикордонники виявили 9 пакунків, у яких знаходилось 4380 пачок безакцизних сигарет білоруського виробництва”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”.
Зазначається, що тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Нагадаємо, за рік українські прикордонники виявили понад три тонни наркотиків.