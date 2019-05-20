Пограничники спасли раненого беглеца из ОРДЛО

"На днях, 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "сотрудникам МГБ", - указали в ведомстве.

Как отмечается, "в какой-то момент, оставшись наедине в помещении, гражданин совершил побег". "Заметив мужчину, убегавшего в сторону контролируемой территории, пророссийские наемники открыли по нему огонь на поражение, при этом несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других граждан, которые ожидали на пересечение линии разграничения", - добавили пограничники.

"Раненого беглеца вблизи КПВВ "Гнутово" обнаружили пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил", - отметили в ГПСУ.

Гражданину, как сообщается, было немедленно оказана первичная медицинская помощь, и были проинформированы медики и полицейские.

"В дальнейшем мужчину с ранениями руки и поясницы доставили в одно из лечебных учреждений Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств происшествия с гражданином работают представители правоохранительных органов", - добавили в ведомстве.

Напомним, двое россиян прямо на границе попросили убежища в Украине.