Двоє росіян просто на кордоні попросили притулку в Україні

Як повідомили у прес-службі, під час бесіди чоловік розповів, що понад десять років займався прибутковим бізнесом, а саме - продажом автомобілів, через що піддавався постійному тиску та примусу сплачувати данину від начальника одного з РУВД міста Москви. У 2010 році він був змушений закрити свій бізнес через постійні погрози та створення штучних перепон від представників влади.

"...росіянин розповів, що згодом він створив свою інтернет-сторінку на якій, здебільшого, висловлював незадоволення діючою владою РФ, негативно висловлювався щодо анексії Криму і дій РФ на міжнародній арені та рекламував інших російських опозиційних блогерів. Через його відкрите невдоволення діями Росії, яку вона проводить на території України, ухвалення в РФ законів про фейки, заборону критики влади і коментування трагедії Боїнгу MH-15, з 2014 року на адресу опитуваного та членів його сім’ї почали надходити погрози з вимогою видалити опубліковані матеріали", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, вони прийняли рішення разом з дружиною, в незаконний спосіб потрапити на територію України і попросити політичного притулку. З їх слів, таке рішення ними було прийнято через дотримання і забезпечення в Україні фундаментальних прав та свобод людини, повідомили прикордонники.

"Тривають подальші перевірочні заходи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, двоє російських правоохоронців попросили політичного притулку в Україні.