Двое россиян прямо на границе попросили убежища в Украине

Как сообщили в пресс-службе, во время беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом, а именно - продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из РУВД города Москвы. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти.

"... россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу на которой, в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блоггеров. Из-за его открытого недовольства действиями России, которую она проводит на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрет критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-15 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы", - говорится в сообщении.

В связи с этим, они приняли решение вместе с женой, незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека, сообщили пограничники.

"Продолжаются проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, двое российских правоохранителей попросили политического убежища в Украине.