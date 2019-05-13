Двое россиян прямо на границе попросили убежища в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Двух нарушителей границы, которые направлялись в Украину вне пунктов пропуска, задержали пограничники Сумского отряда. Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как сообщили в пресс-службе, во время беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом, а именно - продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из РУВД города Москвы. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти.
"... россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу на которой, в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блоггеров. Из-за его открытого недовольства действиями России, которую она проводит на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрет критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-15 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы", - говорится в сообщении.
В связи с этим, они приняли решение вместе с женой, незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека, сообщили пограничники.
"Продолжаются проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.
Напомним, двое российских правоохранителей попросили политического убежища в Украине.