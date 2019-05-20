Прикордонники врятували пораненого утікача з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил врятували пораненого утікача від окупаційного режиму. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Днями, 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до Маріуполя для постійного проживання. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору "Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь" бойовики під час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його "працівникам МГБ", - вказали у відомстві.
Як зазначається, "у якийсь момент, залишившись на одинці в приміщенні, громадянин здійснив втечу". "Помітивши чоловіка, що тікав у бік контрольованої території, проросійські найманці відкрили по ньому вогонь на ураження, при цьому не зважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших громадян, які очікували на перетин лінії розмежування", - додали прикордонники.
"Пораненого утікача поблизу КПВВ "Гнутове" виявили прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил", - зазначили у ДПСУ.
Громадянину, як повідомляється, було негайно надано первинну медичну допомогу та проінформовано медиків і поліцейських.
"У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставлено до одного з лікувальних закладів Маріуполя. Життю потерпілого нічого не загрожує. Для з’ясування усіх обставин події з громадянином працюють представники правоохоронних органів", - додали у відомстві.
Нагадаємо, двоє росіян просто на кордоні попросили притулку в Україні.