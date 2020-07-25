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Пограничники обнаружили в двух бензобаках грузовика свыше трех центнеров янтаря

Пограничники обнаружили в двух бензобаках грузовика свыше трех центнеров янтаря

Киев  •  УНН

 • 15677 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. На Закарпатье, в пункте пропуска "Дьяково" пограничники обнаружили янтарь в двух бензобаках грузовика, на котором украинец направлялся в Румынии. Всего с бензобаков получили 317 килограммов солнечного камня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Попытка нелегально вывезти из Украины около 317 килограммов янтаря разоблачили сотрудники пункта пропуска "Дьяково" на участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Во время оформления грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы, обзорная группа заметила незаводского швы на топливном баке и самодельные крепления. На основании оценки и анализа рисков машину решили проверить тщательнее. В результате осмотра обнаружили янтарь в бензобаке.

"Пограничники Мукачевского отряда с таможенниками провели углубленный осмотр, в ходе которого с помощью технических средств контроля убедились в наличии посторонних предметов, для извлечения которых пришлось демонтировать и (после слива горючего) разрезать бензобаки. Как выяснилось, в двух бензобаках были заварены металлические бочки, в которые были заварены мешки с солнечным камнем. Из одного бака извлекли чуть более 200 килограммов янтаря, из другого - оставшиеся", - указано в сообщении.

Сообщается, что для проведения соответствующих процессуальных и следственных действий были привлечены также сотрудники СБУ и Нацполиции.

"Грузовик (тягач Renault 2008 года выпуска) изъяли и оценили в более 275 тыс. гривен. Ее водителя, 26-летнего гражданина Украины, передали сотрудникам Нацполиции ", - сообщили в пресс-служб.

Напомним, в Ровенской впервые продали на аукционе разрешения на добычу янтаря. Продали два участка - по 12 и 29 млн грн.

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