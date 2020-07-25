Прикордонники виявили у двох бензобаках вантажівки понад три центнери бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Закарпатті, у пункті пропуску “Дякове” прикордонники виявили бурштин у двох бензобаках вантажівки, на якій українець прямував до Румунії. Загалом з бензобаків дістали 317 кілограмів сонячного каміння. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Спробу нелегально вивезти з України близько 317 кілограмів бурштину викрили співробітники пункту пропуску “Дякове”, що на ділянці Мукачівського прикордонного загону у Закарпатській області”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час оформлення вантажівки, якою в Румунію везли паливні гранули, оглядова група зауважила незаводські шви на паливному баку та саморобні кріплення. На підставі оцінки та аналізу ризиків машину вирішили перевірити ретельніше. В результаті огляду виявили бурштин у бензобаку.
“Прикордонники Мукачівського загону з митниками провели поглиблений огляд, під час якого за допомогою технічних засобів контролю впевнились у наявності сторонніх предметів, для вилучення яких довелось демонтувати та (після зливання пального) розрізати бензобаки. Як з’ясувалося, в двох бензобаках були заварені металеві діжки, в які були заварені мішки з сонячним камінням. З одного баку видобули трохи більше 200 кілограмів бурштину, з другого – решту”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що для проведення відповідних процесуальних та слідчих дій були залучені також співробітники СБУ та Нацполіції.
“Вантажівку (тягач Renault 2008 року випуску) вилучили та оцінили у понад 275 тис. гривень. Її водія, 26-річного громадянина України, передали співробітникам Нацполіції”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину. Продали дві ділянки - за 12 та 29 млн грн.