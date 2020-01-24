Пограничники в аэропортах опрашивают туристов из инфицированных коронавирусом стран

КИЕВ. 24 января. УНН. Пограничная служба в аэропортах опрашивает людей, прибывающих в Украину, и если у кого есть симптомы заболевания коронавируса, сразу же должна информировать врачей, которые работают в пунктах пропуска. Однако подобных случаев пока не было. Об этом во время брифинга Минздрава в связи с коронавирусом в Китае сообщил заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Сергей Сердюк, передает корреспондент УНН.