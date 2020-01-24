Пограничники в аэропортах опрашивают туристов из инфицированных коронавирусом стран
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Пограничная служба в аэропортах опрашивает людей, прибывающих в Украину, и если у кого есть симптомы заболевания коронавируса, сразу же должна информировать врачей, которые работают в пунктах пропуска. Однако подобных случаев пока не было. Об этом во время брифинга Минздрава в связи с коронавирусом в Китае сообщил заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Сергей Сердюк, передает корреспондент УНН.
"Госпогранслужба проинформирована Минздрав о данных событиях, которые есть в мире. Мы получили соответствующую информацию, подготовили соответствующие распоряжения, рапорты, пункты пропуска нашей страны. Пограничная служба осуществляет на прилет опрос людей, прибывающих в Украину, и если у кого-то есть симптомы заболевания, сразу же информирует непосредственно врачей, которые работают в пунктах пропуска. На сегодня, таких обращений пока не было", - рассказал Сердюк.
Он также отметил, что взаимодействие с министерствами и центральным органами - организованное, и все работают в единой системе данной проблемы.
Напомним, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
Как сообщал УНН, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.