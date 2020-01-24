Прикордонники в аеропортах опитують туристів з інфікованих коронавірусом країн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прикордонна служба в аеропортах опитує людей, які прибувають до України, і якщо у когось є симптоми захворювання коронавірусом, одразу ж мають інформувати лікарів, які працюють в пунктах пропуску. Проте подібних випадків поки що не було. Про це під час брифінгу МОЗ у зв'язку з коронавірусом у Китаї повідомив заступник Голови Державної прикордонної служби України Сергій Сердюк, передає кореспондент УНН.
“Держприкордонслужба проінформована МОЗ про дані події, що є в світі. Ми отримали відповідну інформацію, підготували відповідні розпорядження, рапорти, пункти пропуску нашої країни. Прикордонна служба здійснює на приліт опитування людей, які прибувають до України, і якщо у когось є симптоми захворювання, одразу ж інформує безпосередніх лікарів, які працюють в пунктах пропуску. На сьогодні, таких звернень поки що не було”, — розповів Сердюк.
Він також зазначив, що взаємодія із міністерствами і центральним органами — організована, і всі працюють у єдиній системі даної проблеми.
Нагадаємо, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Як повідомляв УНН, в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.
Кількість загиблих від нового типу коронавірусу у Китаї збільшилася до 26.