Пограничники разъяснили, могут ли выехать снятые с военного учета из-за отбытого наказания

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Выезд мужчин, снятых с военного учета в связи с отбыванием наказания и освободившихся из мест лишения свободы, не разрешен. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Цитата

«Выезд не разрешен, поскольку такой категории лиц, как граждане Украины, снятые с военного учета в связи с отбыванием наказания за преступление, не предусмотрен п. 2-6 и частью первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», то есть есть временные ограничения в праве выезда с территории Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Государственной пограничной службе ранее дали разъяснения относительно выезда за границу мужчин, имеющих двойное гражданство.

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