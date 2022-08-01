Пограничники разъяснили, могут ли выехать снятые с военного учета из-за отбытого наказания

Цитата

«Выезд не разрешен, поскольку такой категории лиц, как граждане Украины, снятые с военного учета в связи с отбыванием наказания за преступление, не предусмотрен п. 2-6 и частью первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», то есть есть временные ограничения в праве выезда с территории Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Государственной пограничной службе ранее дали разъяснения относительно выезда за границу мужчин, имеющих двойное гражданство.



