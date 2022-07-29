Прикордонники повідомили, як виїхати за кордон чоловікам з подвійним громадянством
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Державній прикордонній службі дали роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство, передає УНН.
Деталі
Таким чином, згідно з законодавством України:
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- подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається;
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- особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України;
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- підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України «Про громадянство». У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України.
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Цитата
«Використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Уряд зареєстрував проєкт закону про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України.