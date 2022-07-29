Прикордонники повідомили, як виїхати за кордон чоловікам з подвійним громадянством

Деталі

Таким чином, згідно з законодавством України:



подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається;



особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України;



підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України «Про громадянство». У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України.



Цитата

«Використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Уряд зареєстрував проєкт закону про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України.