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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники сообщили, как уехать за границу мужчинам с двойным гражданством

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В Государственной пограничной службе разъяснили относительно выезда за границу мужчин, имеющих двойное гражданство, передает УНН.

Детали 

Таким образом, согласно законодательству Украины:

  • двойное гражданство (т.е. гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается;
  • лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины;
  • основания потери и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 Закона Украины «О гражданстве». В любом случае гражданство прекращается в день издания указа Президента Украины.

Цитата

«Использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение 

Правительство зарегистрировало проект закона о внесении изменений в Законы Украины «О гражданстве Украины» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно условий принятия в гражданство Украины.

Украинские Национальные Новости

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