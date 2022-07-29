Пограничники сообщили, как уехать за границу мужчинам с двойным гражданством

Детали

Таким образом, согласно законодательству Украины:



двойное гражданство (т.е. гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается;



лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины;



основания потери и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 Закона Украины «О гражданстве». В любом случае гражданство прекращается в день издания указа Президента Украины.



Цитата

«Использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

Правительство зарегистрировало проект закона о внесении изменений в Законы Украины «О гражданстве Украины» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно условий принятия в гражданство Украины.