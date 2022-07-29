Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо умов набуття громадянства України

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«Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає День Української Державності. Символічно, що ми ведемо відлік нашої державності від року заснування Києва — центру прадавніх українських історичних земель. І символічно, що сьогодні наш Уряд подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України», — цитує Шмигаля пресслужба Уряду.

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Шмигаль зазначив, що після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови.

Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних Силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо обов’язкового іспиту для отримання українського громадянства. Глава держави звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Шмигаль доручив уряду підготувати законопроєкт про введення іспиту для отримання громадянства України.