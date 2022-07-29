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Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо умов набуття громадянства України

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо умов набуття громадянства України

Київ • УНН

 • 170885 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Уряд зареєстрував проєкт Закону про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає День Української Державності. Символічно, що ми ведемо відлік нашої державності від року заснування Києва — центру прадавніх українських історичних земель. І символічно, що сьогодні наш Уряд подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України», — цитує Шмигаля пресслужба Уряду.

Деталі

Шмигаль зазначив, що після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови.

Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних Силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо обов’язкового іспиту для отримання українського громадянства. Глава держави звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Шмигаль доручив уряду підготувати законопроєкт про введення іспиту для отримання громадянства України.

Українські Національні Новини

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