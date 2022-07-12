Уряд підготує законопроекти щодо іспиту для отримання громадянства України

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“В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання Президента України підтримали сьогодні під час засідання”, – написав прем’єр-міністр.

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Зокрема, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати і внести на розгляд проекти законів про комплексний іспит.

Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

“Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, має знати й розуміти основоположні засади нашої країни”, – додав Шмигаль

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо обов’язкового іспиту для отримання українського громадянства. Глава держави звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Автор петиції наголошує, що для отримання українського громадянства кандидатам (ні росіянам, ні громадянам будь-якої іншої країни) не обовʼязково знати мову, історію та навіть закони України. Достатньо лише невеликого переліку документів та заяви на отримання громадянства.

Як зазначили, така система дає змогу всім кандидатам отримати громадянство і надалі не докладати жодних зусиль щодо інтеграції в українське суспільство.