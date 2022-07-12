Правительство подготовит законопроекты по экзамену для получения гражданства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил правительству подготовить законопроекты о введении экзамена для получения гражданства Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.
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“В правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины. Соответствующее протокольное поручение на выполнение задания Президента Украины поддержали сегодня во время заседания”, – написал премьер-министр.
Подробности
В частности, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение проекты законов о комплексном экзамене.
Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины.
“Гражданство Украины сегодня — это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие основы нашей страны”, – добавил Шмыгаль
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об обязательном экзамене для получения украинского гражданства. Глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.
Автор петиции отмечает, что для получения украинского гражданства кандидатам (ни россиянам, ни гражданам любой другой страны) не обязательно знать язык, историю и даже законы Украины. Достаточно небольшого перечня документов и заявления на получение гражданства.
Как отметили, такая система позволяет всем кандидатам получить гражданство и в дальнейшем не прилагать никаких усилий по интеграции в украинское общество.