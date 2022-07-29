Правительство внесло в Верховную Раду законопроект об условиях приобретения гражданства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Правительство зарегистрировало проект Закона о внесении изменений в Законы Украины «О гражданстве Украины» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно условий принятия в гражданство Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.
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«Сегодня Украина впервые официально отмечает День Украинской Государственности. Символично, что мы ведем отсчет нашей государственности с года основания Киева — центра древнейших украинских исторических земель. И символично, что сегодня наше Правительство подало в Верховную Раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины», — цитирует Шмыгаля пресс-служба Правительства.
Детали
Шмигаль отметил, что после принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка.
Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или те, кто проходят службу в Вооруженных Силах Украины и получили гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об обязательном экзамене для получения украинского гражданства. Глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.
Шмигаль поручил правительству подготовить законопроект о введении экзамена для получения гражданства Украины.