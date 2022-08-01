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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 9315 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Прикордонники роз'яснили, чи можуть виїхати зняті з військового обліку через відбуте покарання

Прикордонники роз'яснили, чи можуть виїхати зняті з військового обліку через відбуте покарання

Київ • УНН

 • 312454 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Виїзд чоловіків, які зняті з військового обліку у зв'язку з відбуванням покарання та які звільнилися з місць позбавлення волі, не дозволено. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Цитата

«Виїзд не дозволено, оскільки такої категорії осіб, як громадяни України, зняті з військового обліку у зв’язку із відбуванням покарання за злочин, не передбачено п. 2-6 та частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Державній прикордонній службі раніше дали роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство.

Українські Національні Новини

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