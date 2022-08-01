Прикордонники роз'яснили, чи можуть виїхати зняті з військового обліку через відбуте покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Виїзд чоловіків, які зняті з військового обліку у зв'язку з відбуванням покарання та які звільнилися з місць позбавлення волі, не дозволено. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Цитата
«Виїзд не дозволено, оскільки такої категорії осіб, як громадяни України, зняті з військового обліку у зв’язку із відбуванням покарання за злочин, не передбачено п. 2-6 та частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Державній прикордонній службі раніше дали роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство.