Прикордонники роз'яснили, чи можуть виїхати зняті з військового обліку через відбуте покарання

Цитата

«Виїзд не дозволено, оскільки такої категорії осіб, як громадяни України, зняті з військового обліку у зв’язку із відбуванням покарання за злочин, не передбачено п. 2-6 та частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Державній прикордонній службі раніше дали роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство.



