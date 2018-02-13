Пограничники рассказали, каких животных контрабандой везли за границу в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Пограничники составили список животных, которых в течение прошлого года пытались переместить контрабандисты через украинскую границу. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Так, в прошлом году в одном из портов Одессы пограничники обнаружили маленького львенка, которого прятали среди более 2 тысяч попугаев. А в Херсонской области пограничники задержали браконьеров с уловом крабов почти на 9 млн гривен. Также имел место случай, когда контрабандист убегая от пограничников на мотоцикле, потерял 12 поросят", - говорится в сообщении.
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Кроме того, охранниками границы на Волыни задержаны трое украинцев и грузовик с лошадьми, а в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили вывоз в Объединенные Арабские Эмираты 3 соколов.
Как сообщал УНН, украинских редких соколов пытались незаконно вывести в Эмираты.