Прикордонники розповіли, яких тварин контрабандою везли за кордон минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прикордонники склали список тварин, яких упродовж минулого року намагалися перемістити контрабандисти через український кордон. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Так, у минулому році в одному з портів Одеси прикордонники виявили маленьке левеня, яке ховали серед понад 2 тисяч папуг. А на Херсонщині охоронці кордону затримали браконьєрів з уловом крабів майже на 9 мільйонів гривень. Також мав місце випадок, коли контрабандист втікаючи від прикордонників на мотоциклі, загубив 12 поросят”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, охоронцями кордону на Волині затримано трьох українців та вантажівку з кіньми, а у міжнародному аеропорту “Бориспіль” правоохоронці запобігли вивезенню до Об’єднаних Арабських Еміратів 3 соколів.
Як повідомляв УНН, українських рідкісних соколів намагалися незаконно вивести в Емірати.