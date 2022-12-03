Пограничники «приземлили» вражеский СУ-34 недалеко от Бахмута

Детали

«Расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражескую «птицу», когда та появилась вблизи позиций бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока не известна, однако надеемся, что к расходам россии доплюсуется еще стоимость 2 новеньких «Лад»», - сообщили пограничники.

Стоимость уничтоженного истребителя оценивается в 50 млн долларов.

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