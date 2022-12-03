Пограничники «приземлили» вражеский СУ-34 недалеко от Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Пограничники сбили вражеский СУ-34 в окрестностях Бахмута. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.
Детали
«Расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражескую «птицу», когда та появилась вблизи позиций бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока не известна, однако надеемся, что к расходам россии доплюсуется еще стоимость 2 новеньких «Лад»», - сообщили пограничники.
Стоимость уничтоженного истребителя оценивается в 50 млн долларов.
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