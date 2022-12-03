Прикордонники «приземлили» ворожий СУ-34 неподалік Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прикордонники збили ворожий СУ-34 на околицях Бахмута. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.
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«Розрахунок ПЗРК пострілом приземлив ворожу «пташку», коли та з‘явилася поблизу позицій бійців ДПСУ. Доля пілотів поки не відома, однак сподіваємося, що до витрат росії доплюсується ще вартість 2 новеньких «Лад»», - повідомили прикордонники.
Вартість знищеного винищувача оцінюється в 50 млн доларів.
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