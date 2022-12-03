Прикордонники «приземлили» ворожий СУ-34 неподалік Бахмута

Деталі

«Розрахунок ПЗРК пострілом приземлив ворожу «пташку», коли та з‘явилася поблизу позицій бійців ДПСУ. Доля пілотів поки не відома, однак сподіваємося, що до витрат росії доплюсується ще вартість 2 новеньких «Лад»», - повідомили прикордонники.

Вартість знищеного винищувача оцінюється в 50 млн доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генштабі повідомили деталі про втрати ворога за останню добу