У Генштабі повідомили деталі про втрати ворога за останню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляються деталі про втрати, які зазнав ворог, передає УНН.
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«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 - загиблими.
Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється», - йдеться у зведенні.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.
«Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу і ОВТ ворога», - повідомили у Генштабі.